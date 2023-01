Colisão pára autoestrada em Espanha com chuva de notas de 50 euros

JN 30 Janeiro 2023 às 23:49 Facebook

A cena inusitada aconteceu a meio da manhã desta segunda-feira, quando dois carros colidiram na autoestrada 7, na cidade espanhola de Marbella, em Málaga, o que teria sido um acidente comum não fossem as repercussões que se seguiram. Acontece que os ocupantes de uma das viaturas, dois cidadãos árabes, transportavam um saco com 20 mil euros em dinheiro vivo e, na sequência do embate, a mala abriu e as notas (todas de 50 euros) saíram pelas janelas do carro. O vento fez o resto.

Pernas para que te quero, terão pensado alguns condutores, que se apressaram a sair das respetivas viaturas para fazerem uma autêntica caça à nota. Nos vídeos que circulam pelas redes sociais e que mostram o momento em que o acidente ao quilómetro 181 da A-7 se torna numa lotaria inesperada que bloqueia momentaneamente a estrada na direção de Cádiz, podem ser vistas várias pessoas a caminhar pelo asfalto enquanto recolhem as notas espalhadas pelo chão. Até o motorista e os passageiros de um autocarro saíram para tentar a sorte (um deles conseguiu mesmo arrecadar 500 euros).

Os operadores do serviço de emergência 112-Andalucía mobilizaram para o local a Guarda Civil, a Polícia Nacional e a Polícia Local de Marbella, bem como o serviço de manutenção rodoviária da Direção-Geral de Trânsito (DGT).

De acordo com o jornal local "Cadena Ser", na sequência do incidente, agentes da Polícia Nacional procederam a diligências para apurar a quantia em dinheiro que os envolvidos na colisão tinham no interior da viatura, chegando à quantia de 20 mil euros, que está dentro dos limites legais da quantidade de dinheiro que pode ser transportada por indivíduos.

Autorizados pelas autoridades, os proprietários do veículo seguiram caminho e levaram o dinheiro que conseguiram reaver, sendo incertos os montantes que foram recuperados e levados após o acidentes.