Estima-se que mais de 100 corpos sem vida dêem à costa do Japão todos os anos. Quase todos eles são pescadores norte-coreanos.

Em parceria com o Global Fishing Watch e com a ajuda de tecnologia revolucionária de rastreamento por satélite, Ian Urbina investiga a ligação entre o misterioso caso dos barcos-fantasmas norte-coreanos e o declínio da população de lulas no Mar do Japão Oriental, expondo assim o maior caso de pesca ilegal na história marítima, perpetrado pela "Dark Fleet" chinesa.