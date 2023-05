08 Maio 2023 às 12:00 Facebook

Este episódio investiga como alguns navios de cruzeiro de luxo usam rotineiramente "tubos mágicos" para se livrarem de resíduos tóxicos abaixo da linha de água e como raramente são apanhados. Também analisamos mais amplamente a história do despejo no mar, a maldição da poluição plástica e as graves consequências ecológicas dos crimes ambientais que só recentemente têm sido objeto de estudo científico.