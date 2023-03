AFP 21 Março 2023 às 21:57 Facebook

A morte, ocorrida a 6 de março, no estado da Virgínia, reacendeu o debate sobre como as forças de segurança nos Estados Unidos tratam as pessoas com doenças mentais.

Entretanto, sete polícias do condado de Henrico, na sua maioria afro-americanos, e três assistentes operacionais do Central State Hospital em Petersburg foram acusados de homicídio na semana passada.

Otieno foi inicialmente detido a 3 de março como suspeito de um possível roubo. Posteriormente, foi colocado sob uma custódia de emergência, usada quando se acredita que uma pessoa pode prejudicar-se a si mesma ou a outras pessoas devido a uma doença mental.