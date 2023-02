24 Fevereiro 2023 às 17:41 Facebook

O evento "Uma semente pela paz" conta com a participação de Pedro Abrunhosa, Best Youth, Ana Deus e da ucraniana Irina Horbatyuk, bem como do ator Pedro Lamares. As atuações vão também ser transmitidas na fachada do Coliseu Porto, a partir das 18 horas.