Imagens 3D inéditas do Titanic podem revelar pormenores do naufrágio

A digitalização vai permitir que cientistas possam estudar melhor o que aconteceu com a embarcação, que atualmente se encontra em alto estado de degradação.

As imagens permitem a visualização do Titanic de forma inteira, algo que não era possível anteriormente. O navio, descoberto em 1985 a 650 quilómetros da costa do Canadá, está no fundo do Atlântico, a cerca de quatro quilómetros da superfície. O naufrágio, em abril de 1912, causou a morte a mais de 1500 pessoas.

A réplica 3D consegue mostrar pormenores como o número de série de uma das hélices da embarcação. Enquanto a proa cheia de estalactites de ferrugem mantém ainda o formato, o convés acima possui um grande buraco que permite observar o espaço onde ficava a grande escadaria. A popa, que colapsou no naufrágio, está cheia de peças de metal soltas. Já o campo de destroços ao redor do Titanic tem diversos itens, como ornamentos de metal, estátuas, garrafas de champanhe fechadas e diversos sapatos.

A reconstrução digital foi feita no verão de 2022 e contou com mais de 700 mil fotografias e 200 horas de trabalho realizado por dois submarinos controlados remotamente. O projeto foi comandado pela empresa de mapeamento marítimo Magellan em parceria com a produtora de documentários Atlantic Productions.

Gerhard Seiffert, da Magellan, mencionou o problema das correntes marítimas nas águas profundas, além de não poderem aproximar-se do navio. "Outro desafio é que é preciso mapear cada centímetro quadrado - mesmo as partes desinteressantes, como no campo de destroços, é preciso mapear a lama, mas isso é necessário para preencher o espaço entre esses objetos interessantes", completou o líder da expedição, citado pela BBC.

"Realmente não entendemos o caráter da colisão com o iceberg. Nem sabemos se ela [a embarcação] acertou a estibordo, como é mostrado em todos os filmes - ela pode ter encalhado no iceberg", disse Parks Stephenson, investigador do naufrágio do navio, entrevistado pela estação britânica. "Agora finalmente conseguimos ver o Titanic sem interpretação humana, em resultado diretamente de evidências e dados", enalteceu.