Tinha 16 anos quando fugiu de casa. Uma casa que foi destruída. Foi um dos autores dos vídeos que mostravam os bombardeamentos que a cidade de Ghouta sofria com o objetivo de chamar a atenção do mundo e acabar com a guerra.

Tentou dez vezes entrar na Turquia de forma legal. Não tinha passaporte e por isso viu-se obrigado a recorrer a rotas ilegais.

O testemunho de Amin Hashem foi partilhado para divulgar o compromisso "Eu Acolho", uma campanha mundial para instar as Nações Unidas e a comunidade internacional a reforçar as políticas de acolhimento e de asilo.