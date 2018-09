31 Maio 2018 às 10:50 Facebook

A porta-voz da Casa Branca, Sarah Sanders, é conhecida por dar respostas curtas ou contornar perguntas de muitos jornalistas que fazem cobertura mediática na residência oficial do presidente dos Estados Unidos. Na quarta-feira, foi surpreendia por uma criança de 13 anos, que fazia a cobertura do dia do desporto para a revista "Kids" da "Time". Benje Choucroun questionou a assessora sobre o trabalho da administração Trump nas tragédias dos tiroteios nas escolas.

Sanders, mãe de três filhos, não conseguiu esconder a emoção na voz. Apesar disso, respondeu ao jovem repórter, enquanto este tirava notas, perante uma plateia de jornalistas atentos e silenciosos após a pergunta.