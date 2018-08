23 Maio 2018 às 08:48 Facebook

Twitter

De acordo com a imprensa local, a polícia de Milwaukee (EUA) e especialistas da brigada de minas e armadilhas estavam a investigar um "dispositivo suspeito" encontrado em cima de uma caixa elétrica, numa avenida do centro daquela cidade do Wisconsin, na segunda-feira.

Durante a operação, que obrigou à criação de um perímetro de segurança em torno do local, um transeunte, que seguia de bicicleta, foi detido depois de ter passado a barreira e despejado para o chão o conteúdo da mochila, provando que nada de suspeito havia lá dentro: apenas roupa, uma garrada de água e o que, nas imagens, parece ser um colchão de acampamento.

O homem foi levado pelo FBI sob custódia, enquanto as investigações continuam em curso.