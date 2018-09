Apanhado a barbear-se no comboio em vídeo viral pede para não ser gozado

JN 18 Setembro 2018 às 14:10 Facebook

Anthony Torres tem 56 anos e saiu do anonimato depois de um vídeo em que aparece a barbear-se num comboio, que saía de Nova Iorque, se ter tornado viral no Twitter. À agência Associated Press (AP), o homem pediu para não ser gozado. "A minha vida está uma confusão e é, por isso, que me estava a barbear no comboio", justificou-se.

Um passageiro do New Jersey Transit sacou do telemóvel e começou a filmar o momento em que o desconhecido estava a barbear-se no comboio e a atirar a espuma para o chão. O desconhecido era Anthony Torres e o vídeo rapidamente se tornou viral nas redes sociais, somando mais de 2 milhões de visualizações.

O homem foi fortemente criticado e gozado na Internet, com vários utilizadores a apontarem o dedo por uma atitude que consideram ser pouco apropriada. Poucos foram aqueles que pediram para que não se fizessem julgamentos sobre o caso antes de se conhecer toda a história sobre o homem.

A verdade, segundo contou a personagem principal desta história, é que foi apanhado num momento vulnerável. Esteve hospedado num albergue para pessoas carenciadas em Nova Iorque. Estava no comboio depois de o irmão lhe ter dado dinheiro para viajar até ao sul de Nova Jérsia. Ao jornalista da AP, explicou que saiu do abrigo antes de ter tempo para se barbear. "Queria estar mais apresentável", admitiu.

O irmão, Thomas Torres, disse que a vida de Anthony não foi simples. Cresceram numa família pobre com quatro irmãos e em adulto trabalhou em vários locais, tendo passado muito templo alojado em motéis e a dormir em paragens de autocarro. As condições de saúde de Anthony também não serão as melhores, já que o homem sofreu dois AVCs nos últimos dois anos.