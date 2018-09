01 Junho 2018 às 11:50 Facebook

Lenços verdes em riste e muita dança. Foi assim que milhares de mulheres se manifestaram pela legalização do aborto na Argentina. Neste momento, apenas as vítimas de violação ou com gravidez de risco podem abortar. No entanto, a maioria das interrupções não chega a acontecer. A decisão está dependente do aval de um juiz e os atrasos judiciais dificultam essa possibilidade.

A América Latina é uma das regiões do mundo com as leis mais restritas ao aborto. Muitas mulheres acabam por recorrer a procedimentos clandestinos, principalmente as que têm mais baixos recursos económicos.