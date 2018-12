13 Dezembro 2018 às 23:01 Facebook

Twitter

Partilhar

O concurso Miss Universo é repleto de muita beleza, mas nas últimas horas não tem sido conhecido por tal atributo. Está a circular um vídeo nas redes sociais onde surge Sarah Rose Summers, miss dos Estados Unidos, a gozar com as colegas que têm dificuldade em falar inglês.

Ao lado da concorrente norte-americana, estão as misses da Austrália, Francesca Hung, e da Colômbia, Valeria Morales. O vídeo gravado para um direto do Instagram ganha particular importância, devido à recente política de Donald Trump, que prevê a deportação dos Estados Unidos de refugiados da guerra do Vietname.