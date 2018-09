04 Setembro 2018 às 18:26 Facebook

Davao, município que é atualmente governado pela filha do presidente filipino, Rodrigo Duterte, regista o maior número de casos de violência sexual nas Filipinas, com um total de 42 crimes no segundo trimestre de 2018.

As polémicas declarações juntam-se aos comentários misóginos, sexistas e depreciativos em relação às mulheres que Duterte tem feito nos últimos meses.