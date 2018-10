Theresa May dança ao som de "Dancing Queen"

04 Outubro 2018 às 09:10 Facebook

Twitter

Os dias não têm sido fáceis para Theresa May, fora e dentro do partido. Mas a primeira-ministra britânica não parece importar-se muito com isso. Entrou no congresso dos conservadores em Birmingham a dançar e a gozar com os seus próprios movimentos.

Este mês, o Reino Unido entra na reta final da negociação da saída da União Europeia. E as primeiras decisões mostram que o acordo com Bruxelas não tem sido bem visto aos olhos dos seus camaradas, especialmente os eurocéticos.