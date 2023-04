Reuters 25 Abril 2023 às 10:00 Facebook

A possibilidade apareceu no fim de semana, após calmaria repentina dos ataques. Até o momento, cerca de mil pessoas já foram retiradas do Cartum. Apesar da pressão dos países da UE, nenhum dos lados do conflito aceitou realizar uma trégua temporária.