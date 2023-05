Várias mortes e 30 feridos em acidente em cadeia nos EUA

JN 01 Maio 2023 às 22:59 Facebook

De acordo com o porta-voz da Polícia de Illinois, entre 40 e 60 "veículos de passageiros" estiveram envolvidos em vários acidentes na estrada interestadual I-55 e que há relatos de "várias mortes". O responsável acrescentou que pelo menos 30 feridos foram transportados para hospitais.

Entre os veículos envolvidos, há dois camiões, que se incendiaram no acidente.

O Departamento de Transportes do Illinois escreveu, no Twitter, Twitter que a I-55, nas localidades de Sangamon e Montgomery, no Illinois, estava fechada nos dois sentidos devido a "numerosos choques causados por uma tempestade de areia, que reduziu muito a visibilidade".