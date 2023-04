JN 25 Abril 2023 às 10:55 Facebook

Nas imagens, filmadas de um helicóptero da polícia, suspeitos de tráfico de droga são vistos a ser perseguidos a alta velocidade por um barco da polícia, antes de abandonarem a embarcação numa praia passando por espreguiçadeiras.

Em comunicado à imprensa, a polícia disse que o barco vinha do norte da África no sábado antes de parar em Cala Gran, no sudeste da ilha. A polícia deteve 3 pessoas e apreendeu 1200 quilos de haxixe.