No vídeo veem-se dois guardas a correr. Pelo menos um migrante aparece do outro lado das grades e é percetível a inação para libertar os homens, enquanto nuvens de fumo e fogo enchem o espaço em segundos.

Os migrantes receavam ser deportados e incendiaram colchões em protesto, no centro de detenção em Ciudad Juarez, no norte do México.