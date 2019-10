Vietname acusa China de fazer operações de prospeção em águas territoriais de Hanói

Hoje às 08:12 Facebook

Twitter

Partilhar

O Vietname acusou, esta sexta-feira, a China de realizar operações de prospeção em águas territoriais de Hanói, apesar das repetidas exigências para Pequim retirar os seus navios desta área disputada no Mar da China Meridional.

Desde o início de julho, o navio chinês Haiyang Dizhi 8, acompanhado por uma escolta, realiza pesquisas na zona económica especial do Vietname, à qual Hanói respondeu com avisos a Pequim e com o envio da sua guarda costeira.

A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Vietname, Le Thi Hang, denunciou que a frota chinesa "continua a expandir" as suas operações.

"Não há sobreposição de direitos ou disputas no chamado Wan'an Tan [Nome daquela zona marítima], já que a China não tem nenhuma base no direito internacional para reivindicar essa área", disse a porta-voz em comunicado.

"Mais uma vez, o Vietname exige que a China cesse imediatamente as suas graves violações, remova todos os seus navios das áreas marítimas do Vietname e desista de repetir essas violações", acrescentou.

A China reivindica quase todo o Mar do Sul da China, apesar das reivindicações dos países vizinhos. Nos últimos anos, construiu sete recifes em ilhas artificiais, capazes de receber instalações militares. As novas ilhas ficam próximas de outras ocupadas pelo Vietname, Filipinas e Taiwan.

Malásia e o Brunei são outros dos territórios que disputam a jurisdição sobre ilhas e recifes, ricos em pesca e potenciais depósitos de combustíveis fósseis