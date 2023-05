Vietname regista temperatura recorde: 44,1ºC

JN / AFP Hoje às 10:19 Facebook

Twitter

Partilhar

O Vietname registou uma alta recorde de temperatura no final do sábado, com uma estação meteorológica a medir 44,1 graus Celsius, quebrando uma alta anterior estabelecida em 2019.

O sul da Ásia sufocou sob uma onda de calor durante grande parte de abril, com os países vizinhos também a registar temperaturas recordes. O clima do Vietname varia de norte a sul, mas o país inteiro está agora a entrar nos meses mais quentes do verão.

A temperatura recorde de 44,1 graus Celsius foi medida na tarde de sábado na estação interna de Hoi Xuan, na província de Thanh Hoa, no centro-norte, disse o Centro Nacional de Previsão Hidrometeorológica. O número quebrou a alta anterior do país de 43,4ºC, registrada em 20 de abril de 2019, no distrito de Huong Khe, na província central de Ha Tinh.

PUB

"Este é um recorde preocupante no contexto das alterações climáticas e do aquecimento global", disse o especialista Nguyen Ngoc Huy, em declarações à AFP. "Acredito que este recorde será repetido muitas vezes. Isso confirma que os modelos climáticos extremos estão a ser comprovados".

Os cientistas consideram que o aquecimento global está a exacerbar o clima adverso. Um relatório recente do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas da ONU alertou que "cada incremento do aquecimento global intensificará riscos múltiplos e simultâneos".