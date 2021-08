Vigo olha para o Natal em agosto e instala onze milhões de luzes

Jesús Chueca Hoje às 15:30 Facebook

Num momento em que grande maioria da população está a tentar desfrutar do habitual calor de agosto nas praias espanholas, os habitantes da cidade galega de Vigo já andam a pensar no inverno para voltar a converter-se no melhor destino do mundo onde desfrutar do Natal.

O presidente da Câmara Municipal de Vigo, Abel Caballero, inaugurou, na semana passada, a espetacular instalação de onze milhões de luzes led de Natal, mais um milhão que o ano passado, que vão embelezar novamente 350 ruas daquela cidade galega desde finais de novembro até ao dia 7 de janeiro de 2022. "Vamos iluminar o planeta todo", exclamou um autarca que gosta de superar-se todos os anos.

O autarca socialista também aproveitou o momento para desafiar o homólogo de Nova Iorque, Bill de Blasio, para saber qual das duas cidades consegue embelezar mais e melhor as suas ruas.

"Tenho a certeza de que Nova Iorque aprende muito com Vigo, embora custe confessá-lo. Nova Iorque é muito pequena para nós. Não sou eu quem o vai dizer, vão ser os milhões de pessoas que visitarão Vigo", afirmou eufórico o orgulhoso presidente da Câmara.

O orçamento para iluminar a cidade galega não ultrapassa o milhão de euros e também cumprirá todos os requisitos ambientais. "Os onze milhões de luzes led consomem menos que um estádio de futebol durante o mês de janeiro", explicou Caballero.

Porém, o dirigente de Vigo parece ter um novo rival a menos de 100 quilómetros de distância, já que Ourense começou a instalar a iluminação do Natal um dia antes de Vigo. O autarca Gonzalo Pérez Jácome explicou que a cidade só vai "ligar as luzes em dezembro" para não "saturar a população com o efeito do Natal".

Mais decoração

Mais de três mil decorações natalícias e um milhar de árvores já aterraram em Vigo para criar um ambiente único. A cidade também vai contar com a maior árvore de Natal do mundo e o boneco de neve mais alto do planeta que terá mais três metros que o do ano passado.

Além das duas pistas de gelo, os cidadãos também poderão desfrutar da nova pista de esqui à beira mar. "Os habituais turistas que só vão à montanha para fazer esqui podem vir a Vigo para esquiar ao lado do hotel", afirmou Caballero.

Outras atrações tradicionais desta época do ano não faltarão na cidade galega como uma roda gigante, uma grande bola de Natal e um mercado onde se poderão comprar produtos natalícios.

Apesar das dificuldades provocadas pela pandemia no ano passado, Vigo mantém a esperança de receber milhares de visitantes a partir de novembro com base na imunidade de grupo conseguida graças aos avanços da campanha de vacinação.

"Quem quiser visitar o céu, tem que vir ao Natal de Vigo." Desta forma, vão ser recuperadas as visitas guiadas para aqueles turistas que queiram conhecer a fundo todas as atrações natalícias que fazem de Vigo uma cidade especial.