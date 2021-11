VIH infeta uma criança a cada dois minutos no mundo

JN/Agências Hoje às 18:09 Facebook

A cada dois minutos, uma criança é infetada com VIH no mundo, alertou esta segunda-feira a Unicef, que avisa que a pandemia de covid-19 está a aprofundar as desigualdades que caracterizam a epidemia de sida.

Segundo um relatório divulgado hoje pelo Fundo das Nações Unidas para a infância (Unicef), pelo menos 310 mil crianças foram infetadas com o VIH em 2020, ou seja, uma em cada dois minutos.

Outras 120 mil crianças morreram de causas relacionadas com a sida durante o mesmo período, ou seja, uma em cada cinco minutos.

No relatório adverte-se que a pandemia de covid-19 está a aprofundar as desigualdades que conduziram à epidemia da sida, colocando crianças vulneráveis, adolescentes, mulheres grávidas e mães lactantes em risco acrescido de faltarem a serviços de prevenção e tratamento do VIH que salvam vidas.

"A epidemia do VIH entra na sua quinta década no meio de uma pandemia global que tem sobrecarregado os sistemas de saúde e restringido o acesso a serviços que salvam vidas. Entretanto, o aumento da pobreza, as questões de saúde mental e os abusos estão a aumentar o risco de infeção de crianças e mulheres", disse a diretora executiva da Unicef, Henrietta Fore, citada num comunicado da organização.

A responsável alerta que se não se aumentarem os esforços para resolver as desigualdades por detrás da epidemia do VIH, agora exacerbadas pela covid-19, mais crianças serão infetadas pelo VIH e mais crianças perderão a sua luta contra a sida.

Segundo o relatório, duas em cada cinco crianças infetadas com o VIH em todo o mundo não sabem que o estão e pouco mais de metade está a receber tratamento antirretroviral (TARV).

No documento refere-se que muitos países registaram perturbações significativas nos serviços de VIH devido à covid-19 no início de 2020.

Os testes de despistagem do VIH em países de elevada carga diminuíram entre 50 e 70% e as indicações de tratamento para crianças com menos de 14 anos diminuíram entre 25 e 50%.

Os confinamentos contribuíram para o aumento das taxas de infeção devido a picos de violência baseada no género, acesso limitado a cuidados de acompanhamento e esgotamento de bens essenciais, acrescenta-se no relatório.

Em 2020, a África subsaariana foi responsável por 89% das novas infeções pediátricas por HIV e 88% das crianças e adolescentes que vivem com o vírus no mundo estão naquela região.

Cerca de 88% das mortes de crianças relacionadas com a sida ocorreram na África subsaariana, conclui-se ainda no relatório.

Além disso, 15,4 milhões de crianças perderam um ou ambos os pais devido a causas relacionadas com a sida no ano passado, três quartos das quais (11,5 milhões) vivem na África subsaariana.