Vila submersa há décadas emerge de lago italiano

Obras de reparação num reservatório em Itália revelaram os restos de uma vila perdida que estava submersa há décadas.

O Lago Renschen, um lago artificial no norte de Itália, é conhecido pela torre de uma antiga igreja que emerge das suas águas geladas. A icónica cena já inspirou um livro e a série da Netflix "Curon".

No entanto, com o lago temporariamente drenado, os habitantes locais conseguiram ver os vestígios de Curon, uma vila que já foi o lar de centenas de pessoas antes de ser inundada para ser criada uma central hidroelétrica em 1950.

Fotografias partilhadas nas redes sociais mostram degraus, porões e paredes no que normalmente seria o leito do lago, perto da torre da igreja mais reconhecível do século XIV.

Curon perdeu-se nas águas em 1950, quando as autoridades decidiram construir uma barragem e fundir dois lagos próximos, apesar das objeções dos locais, de acordo com a "BBC".

Mais de 160 casas ficaram submersas e a população foi realocada, embora alguns tenham decidido permanecer na nova aldeia criada nas proximidades.

Hoje em dia, o lago, que se localiza no Tirol do Sul, a região alpina que faz fronteira com a Áustria e a Suíça, é popular entre os caminhantes no verão. No inverno, os visitantes podem caminhar pela superfície congelada para chegar à torre.