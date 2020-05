Vinte e seis detidos no caso dos 39 vietnamitas encontrados mortos em camião refrigerado

JN/Agências Hoje às 15:37 Facebook

Vinte e seis pessoas foram detidas na Bélgica e em França no âmbito da investigação ao caso dos 39 migrantes vietnamitas encontrados mortos em outubro num caminhão frigorífico em Essex, no Reino Unido.

De acordo com um comunicado do Ministério Público Federal belga, treze detenções - de onze vietnamitas e dois marroquinos - foram realizadas na terça-feira.

Os restantes 13 foram detidos em França e são suspeitos de fazer parte de uma organização criminosa que, nos últimos meses, abrigou e transportou dezenas de imigrantes do sudeste da Ásia, principalmente do Vietname, de acordo com o Ministério Público de Paris.

Os corpos dos 39 imigrantes - 31 homens e oito mulheres -foram descobertos por serviços de emergência numa propriedade industrial na cidade de Grays, no condado de Essex, em 23 de outubro do ano passado, logo após o veículo chegar do porto belga de Zeebrugge.

A autópsia determinou que a causa de morte foi a "falta de oxigénio" e o "sobreaquecimento num espaço fechado".

A maioria das vítimas eram originárias de uma região pobre do centro do Vietname, onde a subsistência é feita através de atividades ligadas à pesca, agricultura ou indústria, e para viajar para o Reino Unido tiveram de usar canais clandestinos, pagando milhares de euros.

O motorista do camião refrigerado em que os corpos foram encontrados, Maurice Robinson, de 25 anos, declarou-se culpado de homicídio involuntário, em 8 de abril, no tribunal criminal de Old Bailey (Reino Unido).

Em novembro, Robinson, que está na prisão de segurança máxima de Belmarsh, declarou-se também culpado de práticas ilegais de imigração.

Em 21 de abril, Ronan Hughes, de 40 anos, foi preso na República da Irlanda, na sequência de um mandado europeu emitido pela procuradoria-geral britânica, que apresentou 39 acusações de homicídio involuntário e uma acusação de conspiração para imigração ilegal.