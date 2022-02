Vinte litros de gasóleo, mil quilómetros e 19 horas para fugir de Kiev

Um dia depois do início da guerra, Svitlana fugiu de Kiev com o marido e os dois gatos. Demoraram 19 horas para percorrer mil quilómetros. Agora, junto à fronteira com a Eslováquia, pede mais sanções internacionais contra a Rússia e apoio à Ucrânia.

Svitlana Trukhachova, 35 anos, vive num apartamento a 20 quilómetros do centro da cidade de Kiev. No dia em que a Rússia iniciou a ofensiva contra a Ucrânia - uma quinta-feira que ficará para sempre marcada na memória dos ucranianos - acordou às 6 horas. Ia trabalhar, como de costume, mas o sobressalto causado pelas explosões que ouviu ao longe, e que demorou a perceber serem mesmo explosões, mudar-lhe-iam os planos para esse dia e para os seguintes.

"Estava na varanda a tentar suster a respiração para me concentrar nos sons. Aconteceu várias vezes. Depois, abri a Internet e percebi...", relatou ao JN no domingo, três dias depois do início dos ataques que já mataram 352 civis, incluindo 14 crianças, de acordo com o último balanço do Governo ucraniano, e que levaram mais de 500 mil ucranianos a deixarem o país (dados da ONU).