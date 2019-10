Viola amiga da noiva em despedida de solteiro dois dias antes de casar

Hoje às 12:55 Facebook

Uma festa antes do casamento. Amigos, sol, bom tempo e muito álcool. Os ingredientes necessários para uma despedida de solteiro memorável, mas que se transformou numa mistura perigosa que terminou com queixas de violação e um casamento condenado mesmo antes de se realizar.

Dois dias antes do casamento, Daniel J. Carney estava com os amigos no Estado da Pensilvânia a celebrar a festa que estava para acontecer. No meio de cerveja e shots de vodca, uma das damas de honor sentiu-se mal e a noiva pediu ao companheiro para que ajudasse a amiga a chegar ao quarto.

Segundo escreve o jornal "The Washington Post", citando o local "Morning Call", já no interior do quarto, o homem, de 28 anos, levou a mulher para o chuveiro, onde a terá agarrado com força, mordeu-a e removeu-lhe a parte de baixo do biquíni. Foi, nesse momento, que a noiva entrou no quarto e viu o que estava a acontecer.

Homem acusado de agressão sexual

Na quinta-feira, Daniel foi acusado de ataque sexual. De acordo com documentos do Tribunal, a polícia usou imagens das câmaras de segurança, mensagens de texto e uma chamada telefónico que confirmaram as queixas da amiga da noiva de que o homem se aproveitou do estado em que estava para a violar.

Apesar do incidente, o casamento decorreu dentro do que estava planeado."Foi um caos total durante toda a festa de casamento", disse a vítima, cuja identidade não foi revelada, às autoridades.

Às autoridades, a mulher, que confirmou os excessos de álcool, disse que acordou com dores, no local onde Daniel a tinha mordido. Voltou a desmaiar, acordando novamente e foi nesse momento que percebeu que estava sem parte do biquíni e que o agressor estava deitado em cima dela.

Vinte minutos depois, a noiva encontrou-os e confrontou o homem, explica o jornal "Pittsburgh Post-Gazette". Os dois foram para o parque de estacionamento onde se terão envolvido num confronto físico, pode ler-se nos documentos tornados públicos pelo Tribunal.

Noivo ligou a pedir desculpas

Na manhã seguinte, o noivo ligou a pedir desculpas, explicando que não se lembrava de nada. No dia do casamento, voltou a enviar uma mensagem à vítima, pedindo para que esta fizesse uma boa cara no dia do casamento que teve lugar a 1 de setembro.

No entanto, no dia seguinte ao casamento a dama de honor foi ao hospital e disse que tinha sido atacada sexualmente. Por outro lado, o noivo disse aos convidados que a mulher o tinha seguido e às autoridades explicou que estava bêbado e que a amiga da noiva se tinha aproveitado dele.

Imagens e telefonemas tramam noivo

No entanto, as declarações de Daniel foram, segundo explica o "The Washington Post", facilmente contrariadas pelas imagens dos vídeos de segurança do hotel. "As imagens mostram a vítima e o acusado a andar pelo corredor, com a vítima instável e a a balançar", escreveu Justin Leri, da polícia local. Confrontado com esta prova, o noivo confirmou ter puxado a mulher para o interior do quarto.

O telefonema que o homem fez no dia seguinte ao ataque também foi usado como prova, já que, mesmo não referindo a palavra sexo em nenhum momento, Daniel diz ser o responsável por tudo o que aconteceu.

Os procuradores acusam Daniel de agressão simples e ataque sexual a uma vítima inconsciente.