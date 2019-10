Violência entre separatistas e forças policiais causou 125 feridos

Hoje às 11:24 Facebook

Os confrontos violentos de terça-feira entre grupos de separatistas radicais e forças de segurança em diferentes partes da Catalunha resultaram em 125 feridos, tendo 18 deles dado entrada em hospitais, nenhum deles com gravidade.

Fontes da polícia regional (Mossos d'Esquadra) e do Governo espanhol informaram que, entre os feridos, 57 são das forças de ordem autonómicas e 18 da Polícia Nacional, tendo alguns deles sido tratados em diferentes serviços de saúde e não foram contabilizados nos números fornecidos pelo Sistema de Emergência Médico.

Segundo dados desse serviço, a maioria dos feridos foi registada nos incidentes ocorridos em Barcelona, onde 74 pessoas foram tratadas, oito das quais tiveram de ser transferidas para centros hospitalares e as demais receberam alta depois de serem tratadas pelos serviços de saúde no local.

O Tribunal Supremo espanhol condenou na segunda-feira os principais dirigentes políticos envolvidos na tentativa de independência da Catalunha a penas que vão até um máximo de 13 anos de prisão, no caso do ex-vice-presidente do governo catalão.

Assim que foi conhecida a sentença, grupos de independentistas iniciaram movimentos de protesto em todo o território da comunidade autónoma espanhola mais rica.

Barcelona tornou-se, na noite de terça-feira, cenário de uma batalha campal entre polícias e manifestantes, que construíram barricadas, queimaram mobiliário urbano e pneus, fizeram fogueiras e atiraram pedras e petardos contra os polícias.