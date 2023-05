Virgin Galactic regressou ao espaço para teste antes dos voos comerciais

JN/Agências Hoje às 07:29 Facebook

Uma nave da empresa de turismo espacial Virgin Galactic chegou ao espaço na quinta-feira, a primeira vez em quase dois anos, revelou a empresa fundada pelo bilionário Richard Branson.

O voo, que é o quinto da empresa a cruzar a fronteira do espaço, foi o teste final antes do início das operações comerciais.

Agora anunciados para o final de junho, estes serviços são esperados há anos e cerca de 800 clientes já adquiriram os seus bilhetes.

O programa espacial da Virgin Galactic sofreu anos de atrasos, principalmente por causa de um acidente em 2014, que causou a morte de um piloto.

Depois, após o voo espacial ter transportado o próprio britânico Richard Branson em julho de 2021, a empresa anunciou uma pausa, dedicada a melhorar o seu equipamento.

Esta pausa durou muito mais tempo do que o planeado originalmente.

Esta quinta-feira, a missão denominada Unity 25 ocorreu a partir da base do Spaceport America, no deserto do Novo México (sudoeste).

A tripulação era constituída por funcionários da Virgin Galactic.

"Olhar para o nosso belo planeta lá de cima, algo que tão poucos humanos foram capazes de fazer, foi uma experiência solene, que me encheu de humildade e admiração", sublinhou um dos tripulantes, Christopher Huie, citado num comunicado da empresa.

"Como um dos primeiros vinte negros a ir ao espaço, espero poder inspirar a próxima geração de astronautas", acrescentou.

Um enorme avião transportador, o VMS EVE, descolou às 09:15 (15:15 de Lisboa), de uma pista convencional, com dois pilotos nos comandos.

Em seguida, o avião transportador largou a nave, chamada VSS Unity, que parece um grande jato particular, com quatro passageiros e novamente dois pilotos a bordo.

A nave ligou o motor até ultrapassar os 87 quilómetros de altitude, sendo que segundo o Exército norte-americano, a definição de espaço é a partir do 80 quilómetros.

A descida até ao pouso na pista, feito como uma aeronave convencional, ocorreu pelas 10:37.

No total, a viagem proposta oferece apenas cerca de dez minutos no espaço, mas os passageiros podem soltar-se e flutuar em gravidade zero.

O primeiro voo comercial, batizado de Galactic 01, será feito com a Força Aérea italiana.

Entre 2005 e 2014, a Virgin Galactic vendeu cerca de 600 passagens espaciais, por um preço entre 200.000 e 250.000 dólares (entre os cerca de 187.000 e 233.000 euros). Mais 200 foram vendidos nos últimos anos, por 450.000 dólares (cerca de 420.000 euros) cada.

A Virgin Galactic concorre com a empresa do bilionário Jeff Bezos, a Blue Origin, que também oferece voos suborbitais curtos e já enviou 32 pessoas ao espaço.

Mas desde um acidente em setembro de 2022, durante um voo não tripulado, o seu foguete tem estado em terra.

A Blue Origin prometeu em março retomar os voos espaciais "em breve".