Vítima mortal de rutura de barragem no Brasil identificada dois anos após tragédia

Uma das vítimas mortais da rutura de uma barragem em Brumadinho, no estado brasileiro de Minas Gerais, foi identificada na quinta-feira, mais de dois anos após a tragédia que matou 270 pessoas, informaram fontes oficiais.

A informação foi divulgada pelo governador de Minas Gerais, Romeu Zema, na rede social Twitter.

"Um alento para as famílias das vítimas de Brumadinho: foi identificada hoje mais uma joia. Que Deus conforte os familiares. Não vamos perder as esperanças", escreveu Zema.

Segundo Natália de Oliveira, representante da Comissão dos Não Encontrados, trata-se do soldador e mecânico Renato Eustáquio de Sousa, que tinha 32 anos à época dos acontecimentos, e que, no dia da rutura da barragem, se encontrava a fazer um treino na Mina Córrego do Feijão, para ser promovido.

"É um dia de emoção, porque hoje estão a fazer 856 dias que a barragem rompeu. Se Deus quiser, todas as joias serão reconhecidas. Agora há uma mãe que tem o coração mais acalentado. Fico só a pensar na carinha da dona Eva, mãe do Renato. O pai dele sempre ia na reunião a chorar", detalhou ao portal de notícias G1 Natália de Oliveira, que também tem uma irmã entre os desaparecidos.

A última identificação de uma vítima de Brumadinho ocorreu há um ano e cinco meses.

Em de 25 de janeiro de 2019, o município de Brumadinho, em Minais Gerais, ficou parcialmente destruído por um mar de lama e resíduos, após a rutura de uma barragem de mineração da empresa brasileira Vale.

Além da gigantesca destruição de vegetação nativa, equivalente a cerca de 186 campos de futebol, o colapso da barragem causou a morte de 260 pessoas, sendo que os corpos de outras 10 continuam desaparecidos, dados como mortos pelas autoridades.

A companhia Vale também é responsável por outro desastre de grandes proporções que aconteceu no Brasil.

No final de 2015, em Mariana, município também localizado no estado de Minas Gerais, a rutura de uma barragem da empresa mineira Samarco, controlada pela Vale e pela BHP Billiton, causou a morte de 19 pessoas e uma enorme tragédia ambiental.