"Viva o rei!" Porque a sombra da rainha já se esvaiu

Dana, Penny, Quenza e Leila têm em comum a admiração pela família real britânica. Agora é tempo de estender os braços a Carlos III, mesmo que isso implique dormir ao relento.

Camisola escura com a face circunspecta de Carlos, lenço amarrotado com as cores da Grã-Bretanha e um chapéu resplandecente, no qual se destacam os semblantes dos soberanos. A indumentária que enverga e o entusiasmo espelhado no rosto fazem crer que Dana é uma britânica fervorosa que passou os seus mais de setenta anos de vida a acompanhar de perto a monarquia britânica. E passou, mas do outro lado do Atlântico.

"Pode não ser o meu rei, mas é um fantástico. É a História a acontecer e não quero perder", admite a norte-americana, que deixou o Connecticut para assistir à inscrição de um novo capítulo no século XXI. Quem passa no The Mall - que liga a residência da Coroa ao Admiralty Arch - não resiste a fotografar todo o cenário assentado pela entusiasta, que tem pernoitado numa tenda instalada a poucos metros do Palácio de Buckingham. E há quem questione se é a primeira vez que pisa terras de Sua Majestade. Dana ri-se, nostálgica.