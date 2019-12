Viveu mês e meio com o cadáver da mãe portuguesa em Espanha

Hoje às 12:56 Facebook

Um homem, lusodescendente, viveu cerca de um mês e meio com o corpo da mãe, de nacionalidade portuguesa, em casa de ambos, em no município espanhol de Antigua, nas ilhas Canárias.

De acordo com a imprensa local, o indivíduo vivia debaixo do mesmo teto que o cadáver da mãe desde o dia 4 de novembro, quando a portuguesa de cerca de 70 anos morreu, ao que tudo indica por causas naturais. Segundo as autoridades da ilha de Fuerteventura, não há até ao momento indícios de crime, pelo que o filho não foi detido, mas as investigações continuam.

O alerta à polícia local foi dado na passada terça-feira pela ex-namorada do homem, lusodescendente. Ao chegarem à moradia, na localidade de Nuevo Horizonte, em Antigua, os agentes encontraram o cenário anunciado: o cadáver da septuagenária já quase decomposto, deitado num dos quartos da habitação em que vivia com o filho, que estaria agora desempregado depois te ter trabalhado num restaurante na turística localidade de El Castillo. A moradia em que viviam, escreve o "Canarias7", apresentava um total estado de abandono.

Os vizinhos asseguram que já tinham dado conta de um cheiro nauseabundo e estranharam não ter visto, nos últimos dias, o filho a passear com a mãe, que se deslocava numa cadeira de rodas, mas as pequenas alterações não chegaram para imaginar o fatal desenlace.

Ainda não é conhecida a razão pela qual o homem ocultou a morte da mãe. Motivações financeiras não estão, para já, em cima da mesa.