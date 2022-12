Vladimir Putin terá caído das escadas e magoado o cóccix

JN Hoje às 20:06, atualizado às 20:29 Facebook

Vladimir Putin, terá caído das escadas na residência oficial, em Moscovo. Segundo relatos na rede de comunicações Telegram, o presidente russo bateu com o cóccix no chão.

O canal russo no Telegram "General SVR", que tem revelado alguns alegados problemas de saúde de que padecerá Vladimir Putin, anunciou, esta sexta-feira, que o presidente russo sofreu um acidente doméstico, aparentemente sem consequências graves, na quinta-feira.

Segundo aquele canal, Putin caiu sete degraus numa escadaria no Kremlin e bateu com o cóccix no chão. De acordo com o "General SVR", o presidente russo sofre de "um cancro do trato intestinal" e na queda sujou as calças. "O acidente aconteceu em frente a três guarda-costas que ajudaram o presidente a levantar-se. Depois de o sentarem num sofá próximo, chamaram os médicos de serviço na residência" oficial.

O canal, que diz ter fontes junto dos funcionários próximos de Putin, afirma que os médicos demoraram poucos minutos a chegar. Levaram o presidente para a casa de banho e limparam-no. "Os problemas oncológicos do trato intestinal provocaram uma reação involuntária", adianta o "General SVR".

Depois de limpo, Putin foi observado e foi diagnosticado com "um hematoma no cóccix". Sem nenhum problema grave, participou, a seguir, num encontro com jovens cientistas em Moscovo.

Uma investigação vai tentar apurar o que provocou a queda do presidente russo, de 70 anos. "Usa sapatos especiais, mesmo em casa, com uma camada antiderrapante, e as escadas da residência oficial são consideradas seguras".

De acordo com aquele portal, Putin "também sofre de tonturas, perturbações do sono, dor abdominal e náuseas constantes". Além disso, escreve o "General SVR", o presidente russo tem ataques de tosse frequentes e manifestações de Alzheimer.