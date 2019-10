Voa da Noruega até aos EUA para surpreender o sogro que o mata por engano

Hoje às 19:40 Facebook

Um homem, de 37 anos, fez uma viagem, de mais de sete mil quilómetros, entre a Noruega e os EUA, para visitar e surpreender o sogro. Tudo terminou da pior forma quando o homem abateu, por engano, o genro a tiro.

Christopher Bergan, de 37 anos, viajou desde a Noruega para surpreender o sogro, Richard Dennis, de 61 anos, que vive nos EUA, no dia do seu aniversário.

O incidente aconteceu no inicio do mês. A vítima bateu na porta traseira da casa onde Richard vive, na Florida. Segundo informações da polícia, quando o dono da casa respondeu, Christopher soltou um som imitando um rosnado e escondeu-se entre os arbustos da casa.

Assustado, Richard terá pegado numa arma quando se preparava para ver quem estava do lado de fora da casa. Já no exterior, Christopher apresentou-se, mas o sogro, assustando-se disparou um tiro, atingindo-o diretamente no coração e matou-o.

"Ele ficou completamente assustado", disse, em conferência de imprensa, Bob Johnson, Xerife do Condado de Santa Rosa, que classificou o caso como "um acidente horrível".

Bob explicou, ainda, que nesse mesmo dia, o autor dos disparos se tinha envolvido em discussões com um outro parente que lhe tinha batido à porta da casa.