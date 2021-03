Volkswagen não vai mudar o nome nos EUA. Anúncio foi manobra de marketing

JN Hoje às 21:49 Facebook

Twitter

Partilhar

A unidade da Volkswagen nos Estados Unidos não vai mudar o nome para "Voltswagen of America", disseram três fontes relacionadas com o caso.

O esclarecimento das fontes à agência Reuters surge algumas horas depois de a fabricante automóvel alemã ter divulgado um comunicado em que anunciava a mudança do nome da unidade norte-americana para "Voltswagen of America". Tratou-se de uma manobra de marketing com o objetivo de chamar a atenção para os planos da empresa no que diz respeito a veículos elétricos - "volt" (termo presente no trocadilho usado em "Voltswagen") é a unidade de tensão elétrica.

O anúncio falso, que atraiu a cobertura da comunicação social a nível internacional, deverá ser desmentido oficialmente pela Volkswagen na quarta-feira, adiantaram as fontes.