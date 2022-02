Volodymyr Zelensky: o comediante no teatro de guerra

Volodymyr Zelensky. O guião de vida de ex-ator protagonista do papel de um professor de História que, por equívoco, foi presidente da Ucrânia, por sinal um presidente íntegro.

O torno russo aperta Kiev. O estrondo da artilharia pesada ecoou toda a noite em Maidan, na Praça da Independência, e foi por ali à volta, no emblema maior da emancipação ucraniana e num gesto carregado com todo o simbolismo, que Volodymyr Zelensky fez o "selfie-video" publicado ontem nas redes sociais. Uma prova de vida, um sinal de resistência enviado aos compatriotas e também, como lhe apontam os rivais, a teatralização de uma personalidade narcísica, a do ator de séries e telenovelas de qualidade pimba.

Se é que se deram ao trabalho disso, os serviços secretos russos também hão de estar ainda a analisar os metadados do vídeo para lhe certificarem a autenticidade, sobretudo temporal. Seja como for, ficou mais uma representação pública de Zelensky, ex-comediante, eleito presidente da Ucrânia, em 2020, após uma campanha surpreendente, que também lhe revelou outra faceta, a da serenidade em diversas intervenções públicas.