"Voltar à noite": Falta de voluntários suspende estudo em Paris

Os dois concertos programados para este sábado em Paris, numa discoteca, para avaliar a transmissão de covid-19 entre pessoas vacinadas. tiveram de ser suspensos por falta de voluntários suficientes.

Os organizadores informaram que um dos principais desafios deste ensaio era conseguir quatro mil pessoas entre os 18 e os 65 anos.

O número alcançado, que não foi pormenorizado, "não é suficiente para que o estudo forneça resultados conclusivos no atual contexto epidémico", disseram no portal "Reviens la nuit" ("Voltar à noite"), a designação dada à iniciativa.

A equipa científica, logística e artística disse que vai continuar mobilizada para que este projeto possa ter lugar numa data posterior, "quando as condições necessárias para a sua celebração forem favoráveis".

As duas atuações foram marcadas para as 23 horas locais (22 horas em Portugal continental) e deveriam decorrer até às 6 horas (5 horas) de domingo no Cabaret Sauvage e La Machine du Moulin Rouge, estando prevista a presença de artistas como Laurent Garnier e Kiddy Smile.

"Lamento muito não poder estar contigo esta noite. Apoio profundamente os vossos esforços e estarei no próximo", disse Garnier numa mensagem no Instagram dirigida aos organizadores, entre os quais se encontra a agência ANRS Doenças Infecciosas, que depende do Ministério da Saúde.