Voluntária de santuário de animais gravemente ferida por tigre

Uma mulher ficou gravemente ferida no braço depois de ser mordida por um tigre no Big Cat Rescue, um santuário de animais selvagens na Flórida, Estados Unidos, fundado por Carole Baskin, que participou no famoso documentário da Netflix "Tiger King".

Candy Crouser, de 69 anos, voluntariou-se há cinco anos para colaborar com o santuário Big Cat Rescue e há três anos que tratava de Kimba, cria de leão resgatada de um circo na Guatemala, em 2018, onde sofria maus tratos por parte dos criadores.

Apesar de a voluntária cumprir todos os protocolos de segurança, quebrou-os recentemente quando se apercebeu que o animal "estava enjaulado numa secção diferente daquela em que costuma ser alimentado", enquanto estavam a ser instaladas câmaras de vigilância na outra divisão. Por razões de segurança individual, é estritamente proibido colocar partes do corpo dentro das jaulas, mas, enquanto a voluntária tentava destrancar a porta, o tigre agarrou-lhe o braço com os dentes, quase arrancando-o do ombro.

Na tentativa de salvar o braço, Candy colocou gelo e um cinto a fazer o efeito de um torniquete, enquanto esperava pela chegada da ambulância. Passados 20 minutos, foi transportada para o hospital. O braço partiu-se em três partes e o ombro ficou gravemente ferido. Em breve, a voluntária do centro de resgate animal será submetida a cirurgia.

Depois do ataque, Candy insistiu para que nenhuma atrocidade fosse cometida contra o tigre, por causa de um erro cometido pela própria. O animal "apenas agiu normalmente perante a presença de comida e aproveitando a oportunidade", esclareceu o santuário, em comunicado. "Candy não refletiu quando tentou abrir a porta", acrescentou. Apesar de ter as vacinas todas em dia, Kimba vai ficar em quarentena durante 30 dias, por precaução.

O incidente ocorreu na mesma altura em que a Câmara dos Representantes dos Estados Unidos se prepara para votar no projeto de lei 272-114, proposto pelo santuário Big Cat Rescue, que pretende proibir a criação de grandes felinos em propriedade privada. "Confirma-se o perigo inerente ao tratamento destes animais e a razão pela qual precisamos desta lei para eliminar o facto de os mesmos serem criados em quintais por todo o país", assegurou o centro.