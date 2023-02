Voluntários e militares contra nova Lei para disciplinar Exército ucraniano

O autodenominado "maior exército da Europa" está encalhado num naco de território a mirrar no país vizinho. Quase um ano depois da invasão da Ucrânia, a "operação tática especial" russa prolonga-se no terreno, travada na valentia da resistência ucraniana. Mas o exército local enfrenta problemas, que Zelensky quis aplacar com uma lei polémica e contraproducente, de acordo com os opositores.

A valentia e a resiliência dos soldados ucranianos surpreenderam o mundo. Apoiado por meios do Ocidente, o Exército da Ucrânia não só resistiu aos primeiros avanços da Rússia como recuperou terreno numa ofensiva de fim de outono. O inverno arrefeceu o passo da guerra, mas com a aproximação da primavera ambos os países se preparam para a contraofensiva.

O afluxo de milhares de recrutas no Exército ucraniano, pressionado pela ameaça russa, comprometeu o processo natural de escrutínio; foram admitidos soldados que, em tempos de paz, nunca passariam de civis. Temendo os efeitos de falhas disciplinares, desobediências e deserções, Kiev endureceu medidas disciplinares, com o objetivo de reforçar o combate e assegurar a vitória, com a aprovação da Lei 8271, que está a cair mal entre os civis mobilizados e algumas chefias militares.