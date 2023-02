Voluntários enviam sauna móvel para a linha da frente da guerra

Sara Gerivaz, em Odessa Hoje às 19:12 Facebook

Twitter

Partilhar

Primeira viatura será encaminhada para Bakhmut, em Donetsk, nas próximas semanas.

Longe do inferno vivido diariamente na linha da frente, há uma equipa de voluntários que trabalha com afinco para tornar mais suportável a vida dos militares ucranianos. Nos próximos dias, a "sauna móvel" projetada por Stanislav Madens seguirá para a província de Donetsk, no Leste do país, para dar alento aos que lutam pelo país. Para aquecer-lhes não só o corpo, mas também a alma. Dar-lhes o conforto possível durante os difíceis combates.

Numa zona de armazéns junto ao Porto de Odessa, o homem de 30 anos avança pelas traseiras até à carrinha transformada numa "sala-de-banho" móvel. De sorriso rasgado, lança os dois braços com entusiasmo para a viatura estacionada à porta da oficina e solta uma interjeição de orgulho: "Surpresa! Aqui está ela". A carrinha branca, aparentemente normal, segura um reservatório com pequenos blocos de madeira na parte de trás.

PUB

À frente, o brasão ucraniano pintado com as cores do país está cravado na chapa para anunciar a missão. Stanislav sobe o degrau e vai descrevendo o espaço interior através de um inglês esforçado. Aponta os olhos ao teto, como que à procura das palavras, e apoia-se no tradutor do telemóvel para encontrar os termos esquecidos. A carrinha revestida em madeira tem cabides pregados numa das paredes, uma mesa com alguns bancos, dois chuveiros escondidos por uma cortina de banho e uma sauna ao fundo, para lá de uma porta. Foi tudo construído pela mão de voluntários e com fundos arrecadados através de campanhas nas redes sociais.

Para facilitar a comunicação, o amigo Vadym Herbanovskyi explica o propósito do projeto: "A ideia é chegar perto da linha da frente e dar oportunidade aos militares que lá estão de tomarem um banho quente e lavarem as suas coisas. Nos campos de batalha, eles não conseguem encontrar um lugar para se limparem num raio de alguns quilómetros porque 90% das casas estão destruídas". Responsável pela angariação das verbas que sustentam o projeto, Vadym conhece bem a realidade das trincheiras. É-lhe relatada quase todos os dias pelo melhor amigo que combate na fustigada cidade de Bakhmut. E é por ele que decidiu criar outra estrutura móvel, maior e com mais valências, que estará pronta dentro de três semanas.

Segundo projeto em processso

Enquanto a carrinha branca está à espera de indicações para fazer-se à estrada, o gigante camião verde-tropa está a ser preparado na oficina ao lado. O som da máquina de soldar ecoa no interior e as ferramentas estão espalhadas pelo chão e mesas de apoio. O processo vai a meio. "Nesta casa-de-banho sobre rodas, a ideia principal é ter espaço para que os militares se possam despir e tomar banho.

Haverá gavetas deste lado, seis chuveiros com água quente apoiados por três mil litros de água e três máquinas na parede do fundo para lavar os uniformes", enumera Vadym. Imagina as peças a serem montadas e acredita que é o mínimo que pode fazer para ajudar o melhor amigo que, por estes dias, também combate um inimigo invisível: o frio.

"A possibilidade de tomar banho só surge, em alguns casos, algumas vezes por mês. Passam o dia todo na lama, em edifícios destruídos, no campo ou na floresta, esteja o clima que estiver. O uniforme está sempre sujo, às vezes com sangue. Não é apenas uma questão de saúde, mas também de estado mental".

O próximo passo é angariar fundos para construir uma terceira viatura de apoio. Longe da batalha, Vadym confessa que tem sido um ano difícil de gerir, mas recusa lamentar-se. "Não tenho a certeza se posso queixar-me por estar aqui, porque estamos em Odessa e este é um lugar seguro", aponta. Enche-se de orgulho para falar do melhor amigo e não tem dúvidas de que "é a pessoa certa" para estar na linha da frente. "Estou a tentar fazer o meu melhor para o manter vivo".