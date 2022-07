Von der Leyen agradece "esforços incansáveis" de Guterres em acordo sobre cereais

JN/Agências Hoje às 17:12 Facebook

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, saudou esta sexta-feira os "esforços incansáveis" do secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, para desbloquear a exportação de cereais retidos nos portos do Mar Negro, na Ucrânia.

"Obrigada caro António Guterres pelos seus incansáveis esforços em garantir os acordos com as Nações Unidas e com a Turquia relativos à exportação de cereais na Ucrânia", reagiu Ursula von der Leyen através de uma mensagem publicada na rede social Twitter após a cerimónia de assinatura na cidade turca.

"Milhões de toneladas de cereais desesperadamente necessários e retidos pela guerra causada pela Rússia poderão, finalmente, partir através do Mar Negro para ajudar a alimentar as pessoas em todo o mundo", adiantou a líder do executivo comunitário.

A Ucrânia e a Rússia assinaram hoje acordos separados com a Turquia e as Nações Unidas para desbloquear a exportação de cerca de 25 milhões de toneladas de cereais retidos nos portos do Mar Negro.

Numa cerimónia em Istambul, foram assinados dois documentos - já que a Ucrânia recusou assinar o mesmo papel que a Rússia - devendo o acordo vigorar durante quatro meses, sendo, no entanto, renovável.

Depois de dois meses de intensas negociações, os documentos visam criar um centro de controlo em Istambul, dirigido por representantes das partes envolvidas: um ucraniano, um russo, um turco e um representante das Nações Unidas, que deverão estabelecer o cronograma de rotação de navios no Mar Negro.

O acordo implica também que passe a ser feita uma inspeção dos navios que transportam os cereais, para garantir que não levam armas para a Ucrânia.

Estas inspeções, que serão realizadas tanto à saída como à chegada dos navios, deverão acontecer nos portos de Istambul.

Os acordos surgem numa altura em que a ofensiva militar russa na Ucrânia dura há quase cinco meses.

Os confrontos levaram ao bloqueio das exportações nos portos ucranianos, um cenário de tensão geopolítica que está a afetar as cadeias de abastecimento e a causar receios de rutura de 'stocks' e de crise alimentar.

Tanto a Ucrânia como a Rússia são importantes fornecedores dos mercados mundiais, especialmente de cereais e óleos vegetais, como trigo, cevada e milho, sendo que Kiev é também responsável por mais de 50% do comércio mundial de óleo de girassol e um importante fornecedor de ração para a UE.

Estima-se que milhões de toneladas de trigo estejam retidas na Ucrânia, sendo que a exportação habitual ucraniana neste setor era de cinco milhões de toneladas de trigo por mês.

Para a vizinhança da UE, no norte de África e no Médio Oriente, tanto a disponibilidade como a acessibilidade de preços estão em risco no que toca ao trigo, o alimento básico, o que também acontece na Ásia e na África subsaariana.

O norte de África e o Médio Oriente importam mais de 50% das suas necessidades de cereais da Ucrânia e da Rússia.