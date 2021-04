Von der Leyen ficou sem cadeira em encontro com Erdogan

Rafaela Pereira Hoje às 14:33 Facebook

A visita dos principais líderes europeus ao presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, na terça-feira, está ser muito comentada por uma "falha" de protocolo que deixou a presidente da Comissão Europeia, Von der Leyen, sem uma cadeira para se sentar.

Este encontro, para além da líder da Comissão, contou com a presença do presidente turco, Erdogan, e de Charles Michel, presidente do Conselho Europeu.

O episódio, partilhado em vídeo nas redes sociais, mostra os dois homens a ocuparem as cadeiras diante das respetivas bandeiras, enquanto Von der Leyen permanece de pé sem saber onde se sentar. Momentos depois, a líder da Comissão é colocada num sofá situado em frente ao presidente turco. O vídeo partilhado está a ser alvo de inúmeras críticas, que sublinham o machismo da situação.

O momento aconteceu antes de uma reunião, onde uma das questões levantadas pelos líderes da UE foi precisamente os direitos das mulheres à luz da saída da Turquia de uma convenção sobre violência de género.