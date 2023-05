Von der Leyen promete no G7 todo o "apoio militar e financeiro" a Kiev

JN/Agências Hoje às 10:12 Facebook

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, prometeu todo o "apoio militar e financeiro necessário" durante "o tempo que for necessário" à Ucrânia, para se defender da invasão russa, garantindo sanções mais apertadas à Rússia.

"Temos de dar agora à Ucrânia os instrumentos que lhe permitam defender-se com êxito e recuperar a sua plena soberania e integridade territorial, [pelo que] devemos fornecer à Ucrânia o apoio militar e financeiro necessário e temos de o fazer durante o tempo que for necessário", salientou Ursula von der Leyen.

No dia em que o G7 se reúne em Hiroshima, no Japão, a líder do executivo comunitário lembrou a nova lei europeia para "aumentar a produção dos tão necessários projéteis de artilharia", bem como o "maior apoio financeiro para a produção adicional na Ucrânia".

Além disso, Ursula von der Leyen salientou que, no âmbito do 11.º pacote de sanções que está em discussão na União Europeia (UE) contra a Rússia, o objetivo é evitar "a evasão ou a fraude por parte de operadores destes e de outros países" que ajudem a Rússia.

Até agora, com os 10 pacotes de medidas restritivas em vigor, a UE proibiu quase 55% das exportações para a Rússia antes da guerra (o equivalente a 50 mil milhões de euros por ano) e mais de 60% das importações antes da guerra (que equivale a 90 mil milhões de euros), para privar Moscovo de bens e tecnologia avançados e cortar os seus fluxos de receitas vitais.

Porém, estas "sanções massivas estão a ser cada vez mais contornadas", lamentou Ursula von der Leyen, considerando, por isso, que a UE deve "pôr fim a esta situação".

Há duas semanas, Ursula von der Leyen indicou mesmo que a UE está a equacionar a possibilidade de sancionar países que ajudem a Rússia a contornar as sanções aplicadas por causa da invasão à Ucrânia, explicando que o foco será, no 11.º pacote, impedir a evasão destas medidas restritivas através de um mecanismo de último recurso.

Esta sexta-feira, foi anunciado que o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, vai viajar para o Japão para participar presencialmente na cimeira do bloco G7 em Hiroshima.

Os líderes do G7 vão reunir-se em Hiroxima, no oeste do Japão, a partir desta sexta-feira, para endurecer a posição em relação à Rússia e adotar uma linha comum em relação à China.

A Ucrânia é o tema em destaque na cimeira de três dias, realizada numa cidade que simboliza os efeitos de uma guerra por ter sido destruída por uma bomba atómica norte-americana em 1945.

A ofensiva militar russa no território ucraniano, lançada a 24 de fevereiro do ano passado, mergulhou a Europa naquela que é considerada a crise de segurança mais grave desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).