Von der Leyen sem sintomas será testada após Barnier acusar positivo

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, vai ser testada ao novo coronavírus, apesar de não apresentar sintomas, depois de o negociador-chefe da União Europeia para o Brexit, Michel Barnier, ter acusado positivo.

O negociador-chefe da União Europeia para o Brexit e relações futuras com o Reino Unido, o francês Michel Barnier, anunciou esta quinta-feira que acusou positivo numa análise ao novo coronavírus, encontrando-se a recuperar em casa.

Questionado sobre esta questão na conferência de imprensa diária da Comissão Europeia, em Bruxelas, o porta-voz principal daquela instituição, Eric Mamer, informou que "a presidente Von der Leyen encontrou-se pela última vez com Michel Barnier há quase duas semanas e não apresentou sintomas, pelo que continuou a trabalhar".

Ainda assim, "ela será testada devido a este anúncio, mas de momento as suas atividades continuam como previstas", acrescentou o responsável.

Segundo Eric Mamer, "a todos os funcionários que estiveram em contacto com Michel Barnier foi pedido para tomarem as necessárias precauções".

De acordo com o porta-voz, nas últimas duas semanas as reuniões em que Von der Leyen participou foram realizadas por videoconferência, nomeadamente a do colégio de comissários - que se realizou pela primeira vez na quarta-feira nesta modalidade -, a do Conselho Europeu e outras.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da Covid-19, infetou mais de 210 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 8.750 morreram.

Das pessoas infetadas, mais de 84.000 recuperaram da doença.

O surto começou na China, em dezembro, e espalhou-se já por 173 países e territórios, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia, cujo epicentro é atualmente a Europa.