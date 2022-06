Voo do Reino Unido com migrantes ilegais deverá partir esta terça-feira para o Ruanda

JN Hoje às 09:26 Facebook

O primeiro voo com migrantes que entraram no Reino Unido de forma ilegal, atravessando o Canal da Mancha, deverá partir esta terça-feira com destino ao Ruanda, avança a AFP.

O avião deverá chegar ao aeroporto de Quigali na quarta-feira, apesar das críticas da ONU às deportações. De referir que a Justiça britânica rejeitou, ontem, um recurso contra a medida.

No grupo de deportados estão cidadãos albaneses, iraquianos, iranianos e um sírio.

O Alto Comissário das Nações Unidas para os Refugiados, Filippo Grandi, lamentou a medida tomada por Boris Johnson, considerando-a "totalmente errada" e defendendo que o Reino Unido não deve "exportar a sua responsabilidade para outro país".