Vulcão Cotopaxi voltou a dar sinais de atividade

O vulcão Cotopaxi, localizado no coração dos Andes do Equador, voltou a dar sinais de atividade com registos de um ligeiro tremor devido à emissão de gases, vapor de água e pouca cinza, noticiou, este sábado, a agência Efe.

Citando o Instituto Geofísico (IG) da Escola Politécnica Nacional do Equador, a agência noticiosa espanhola informou que as estações de medição sísmica registaram entre a noite de sexta-feira e a madrugada de hoje um sinal de tremor relacionado, provavelmente, com uma emissão de gases e cinzas.

O sinal do tremor foi "baixo" em comparação com a atividade que o vulcão registou em 2015, depois de 138 anos relativamente adormecido, quando sofreu uma subida e gerou constantes exalações de gases e cinzas.

Num relatório sobre a situação, o IG do Equador indicou que foi reportada "uma ligeira queda de cinzas" na zona do Refúgio José Rivas, a 4.864 metros de altitude, perto do cume (5.897 metros).

Além disso, num outro relatório, aquele organismo refere que após o tremor, que durou cerca de quatro horas, "o nível de atividade sísmica do vulcão diminuiu e permanece em níveis baixos".

Na manhã deste sábado, de acordo com a Efe, o vulcão apresentou uma emissão de gases e vapor de água que formava uma coluna, como uma nuvem, que subiu cerca de 1.000 metros acima do topo da montanha e que, devido ao efeito dos ventos, tomou direção a oeste.

Localizado no leste dos Andes a cerca de 45 quilómetros a sudeste de Quito, capital do Equador, o vulcão Cotopaxi apresentou a sua última reativação em 14 de agosto de 2015, quando provocou grandes sopros de gases, vapores de água e cinzas duraram várias semanas.

O vulcão é considerado perigoso porque é coberto por um extenso glaciar que pode derreter com altas temperaturas, o que poderia eventualmente colocar as populações instaladas no seu meio envolvente em risco.