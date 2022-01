Vulcão isolou Tonga dos milhões de metros de cabo submarino à roda do Mundo

A explosão de um vulcão destruiu o cabo submarino que liga Tonga ao resto do Mundo e deixou o pequeno arquipélago do Pacífico Sul quase incomunicável. Com mais de 800 quilómetros, é um pequeno fio na meada de milhões de quilómetros de ligações subaquáticas que correm o Mundo e garantem 95% das nossas comunicações.

A ajuda humanitária começou a chegar a Tonga, amenizando as dificuldades dos cerca de 120 mil habitantes daquele arquipélago, abalados com a explosão do vulcão Hunga Tonga - Hunga Ha"apai, a 15 de janeiro. O grito das profundezas abanou as águas do Pacífico Sul e provocou um tsunami que alagou as zonas costeiras, deixando um rasto de destruição e mortes.