Vulcão Nyiragongo entra em erupção

O vulcão Nyiragongo, perto da cidade de Goma, no leste da República Democrática do Congo (RDCongo), entrou este sábado em erupção, anunciaram as autoridades locais.

Num discurso gravado para a população e transmitido nas rádios e redes sociais locais, o governador militar da província de Kivu do Norte, Constant Ndima, "confirmou a erupção do vulcão Nyiragongo desde 22 de maio pelas 19 horas locais [18 horas em Lisboa]", noticia a agência France-Presse (AFP).

"Estão em curso investigações e a população deve seguir as instruções da proteção civil", referiu o general, na gravação.

"Daremos mais explicações à população para os orientar para direções onde estarão seguros", acrescentou o governador, encarregado de dirigir a província desde a declaração do estado de sítio na região, em 06 de maio, para combater os grupos armados.

A AFP cita também um documento interno da missão das Nações Unidas na RDCongo (Monusco), que aponta que um helicóptero "realizou um voo de reconhecimento sobre a área e confirmou a erupção em Nyiragongo".

A última erupção deste vulcão situado sobre o vale do Rift, em 2002, levou milhares a abandonarem as suas casas e provocou centenas de mortos.

As autoridades estimam que a cidade de Goma esteja, por enquanto, a salvo, uma vez que "o fluxo de lava está a dirigir-se para o Ruanda".

Goma é lar de um grande contingente de soldados da paz e de muitos membros da Monusco, sendo também base de muitas organizações não-governamentais e outras organizações internacionais.