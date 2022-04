Walter tem cem anos e trabalha há 84 anos na mesma empresa

Beatriz Matos Hoje às 12:02 Facebook

Twitter

Partilhar

Walter Orthmann foi distinguido pelo Guinness World Records como o funcionário mais velho do mundo na mesma empresa. Foi contratado em 1938 para trabalhar na empresa de tecidos RenauxView, em Brusque, no Brasil, e aí se encontra há 84 anos.

Segundo a imprensa brasileira, Orthmann foi contratado quando tinha 15 anos, a 17 de janeiro de 1938, e não tem data para deixar de trabalhar. Como o próprio costuma dizer, "A vida é uma passagem na Terra, aproveite".

Walter tem algumas recomendações para viver bem e por bastante tempo: faz um check-up a cada quatro meses e recomenda que as pessoas cuidem da alimentação, do sono e do stress.

Naquele tempo, quanto tinha apenas 15 anos, a rua e a empresa não tinham energia elétrica, assim como a maior parte de Brusque. As estradas não tinham alcatrão e nos dias chuvosos era complicado devido à lama. Nas casas, não havia água canalizada e cada família tinha um poço.

Walter começou a trabalhar numa quinta aos 12 anos, a plantar mandioca e para ir à escola precisava de andar, todos os dias, cerca de cinco quilómetros.

Atualmente, conduz até a empresa, onde trabalha de segunda a sexta, e tem um telemóvel e um tablet na mesa do escritório. "Hoje é muito fácil. Resolve-se tudo com um telemóvel na mão", declarou.

"Não fique nervoso, faça tudo a rir. Faça só o que gosta de fazer. Eu gosto de trabalhar aqui na empresa, gostava de viajar (em trabalho), e assim não se sente o tempo passar. Não tenha inimigos, peça desculpas, viva tranquilo. A vida é só uma passagem aqui na Terra, aproveite, faça o que quiser", disse Walter.