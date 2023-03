Washington acusa Moscovo de querer destabilizar Moldova

JN/Agências Hoje às 21:41 Facebook

Twitter

Partilhar

A Casa Branca acusou, esta sexta-feira, a Rússia de tentar destabilizar a Moldova, país de língua romena da ex-União Soviética, inclusive através de manifestações, com o objetivo de nele instalar um Governo simpatizante da sua causa.

"Pensamos que a Rússia está a tentar enfraquecer o Governo da Moldova, certamente com o objetivo final de ter uma administração mais favorável" na liderança do país, afirmou o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, John Kirby.

A Moldova, antiga zona de influência da Rússia, é agora dirigida por autoridades assumidamente pró-europeias, tal como a vizinha Ucrânia, que combate há mais de um ano a invasão do seu território por tropas russas.

PUB

A União Europeia concedeu em junho o estatuto de candidatos à adesão ao bloco comunitário tanto à Ucrânia como à Moldova.

Washington considera que Moscovo está a tentar destabilizar a Transnístria, região separatista pró-russa da Moldova.

Situado junto à fronteira com a Ucrânia, aquele território, que proclamou a sua independência mas não é reconhecido por qualquer Estado, assegurou na quinta-feira ter impedido um atentado contra os seus dirigentes, imputado a Kiev - acusação prontamente rejeitada pela Ucrânia.

"Atores russos, alguns dos quais ligados aos serviços secretos russos, estão a procurar orquestrar manifestações na Moldova e usá-las para fomentar uma insurreição contra o Governo moldovo", revelou Kirby.

"Confiamos nas instituições democráticas e económicas moldovas e na sua capacidade para responder a estas ameaças e, é claro, continuaremos a fornecer-lhes um forte apoio", acrescentou.

Os Estados Unidos reforçaram a sua partilha de informações com os líderes moldovos sobre as atividades russas na Moldova, para que "eles possam investigar mais" e "frustrar os planos russos", sublinhou Kirby.