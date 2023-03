Washington prevê que Rússia não alcance "ganhos militares significativos" em 2023

JN/Agências Hoje às 20:22 Facebook

O Exército russo não vai provavelmente registar "ganhos significativos" na Ucrânia em 2023, disse esta quarta-feira Avril Haines, diretora do Serviço de inteligência nacional (DNI) dos Estados Unidos perante uma comissão do Senado.

Os russos pretendem infligir "elevados níveis de perdas" e o presidente Vladimir Putin "compreende provavelmente melhor os limites do que o seu Exército é capaz de realizar", declarou, para acrescentar que parece focalizar-se de momento "em objetivos militares mais modestos".

"Não prevemos que este ano o Exército russo se restabeleça de forma suficiente para realizar ganhos territoriais de envergadura, mas Putin calcula provavelmente que o tempo joga a seu favor", acrescentou perante a Comissão de Informações do Senado no decurso de uma audição sobre as "ameaças mundiais".

Na sua perspetiva, o presidente russo pensa provavelmente que prolongar a guerra, com uma pausa nos combates, "poderá ser a melhor opção que lhe resta para proteger os interesses estratégicos da Rússia na Ucrânia, mesmo que [esse objetivo] se prolongue por anos".

"Caso a Rússia não decrete uma mobilização obrigatória, e não identifique importantes fornecimentos em munições provenientes de uma terceira parte, será cada vez mais difícil que mantenha o atual nível de operações ofensivas no decurso dos próximos meses", considerou Haines.

Em consequência, e na sua perspetiva, as forças russas "poderão optar definitivamente pela defesa dos territórios que atualmente ocupam".